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В Смольном объяснили появление «пены» на петербургских дорогах

Во время дождя, который 20 июля прошел в Петербурге, в нескольких районах города на проезжей части начала появляться белая пена.

  • Фото: https://vk.com/spb_today

«Очевидцы связывают данное явление с химическим загрязнением, которое может быть вызвано кислотными дождями либо обработкой автодорожного полотна реагентами. Однако пена не является следствием химического загрязнения», – сообщили в Росприроднадзоре по Северо-Западному федеральному округу.

Там объяснили, что в жаркую погоду в атмосфере накапливается много пыли, а когда идет дождь, она выносится на прогретую проезжую часть. Поскольку поверхность автодороги шероховатая, попадающие на нее пыль и дождь взбиваются в пену проезжающими автомобилями. 

Напомним, что на Петербург вновь надвигается жара. Она вернется в город уже к выходным, а к началу августа и вовсе перевалит за отметку в +30 градусов.

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