В Смольном объяснили появление «пены» на петербургских дорогах

«Очевидцы связывают данное явление с химическим загрязнением, которое может быть вызвано кислотными дождями либо обработкой автодорожного полотна реагентами. Однако пена не является следствием химического загрязнения», – сообщили в Росприроднадзоре по Северо-Западному федеральному округу.

Там объяснили, что в жаркую погоду в атмосфере накапливается много пыли, а когда идет дождь, она выносится на прогретую проезжую часть. Поскольку поверхность автодороги шероховатая, попадающие на нее пыль и дождь взбиваются в пену проезжающими автомобилями.