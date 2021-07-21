Власти Петербурга решили не включать в новый Генплан проекты новых намывов

Несмотря на решение Петербургских властей по поводу намывов, уже запланированные в действующем Генплане будут реализованы. Эксперты одобряют отказ от них, но считают, что некоторые из запланированных также не следует воплощать в жизнь, сообщает РБК.

Как объявил первый заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Михаил Страхов, намывы в части Финского залива от устья Невы до острова Котлин, которую также называют Маркизовой лужей, оказывают большое влияние на работу комплекса сооружений защиты города от наводнений, то есть Петербургской дамбы.

Она рассчитывалась на определенную площадь Маркизовой лужи и объем водных ресурсов. Изменения этой площади влияют на режим работы дамбы.

«Если у нас увеличиваются площади намывов, то это ведет к тому, что сокращается емкость Невской губы, ее площадь. Соответственно, город может за гораздо меньшее время быть подтоплен стоковыми водами реки Невы», — утверждает Михаил Страхов.

Директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов называет решение Смольного абсолютно правильным и отмечает, что законодательство допускает намывы даже в тех случаях, когда они не запланированы в Генплане. Это возможно потому, что и дамба, и Маркизова лужа, выполняющая функцию накопителя вод Невы — федеральные объекты, распоряжение ими не всецело контролируются Смольным.

По существующим правилам заявки на подобные проекты должны утверждаться правительствами РФ и Петербурга. Однако частные инвесторы могут преодолеть сопротивление петербургских властей. Такие прецеденты существуют. Так, в 2018 году компания «Зингер Девелопмент» в судебном порядке добилась от Смольного разрешения на создание в акватории Финского залива намывных островов общей площадью 200 гектаров для реализации проекта «Залив островов». Добавим, что проект так и не стартовал, а перспективы его реализации многие эксперты оценивают весьма скептически.

«Смольному следует добиваться от правительства РФ выпуска нормативного акта, утверждающего технический регламент безопасной эксплуатации Комплекса защитных сооружений. Это тем более необходимо в связи с происходящим сейчас изменением федеральной нормативной базы, согласно которому все подобные документы могут утверждаться только правительством РФ и только на определенный срок», — заявил Александр Карпов.

Также эксперт отметил, что для снижения угрозы подтопления территорий Петербурга не следует сужать русло Невы.

«Сужение русла Невы также должно быть запрещено», — делится своим мнением Карпов.

Тем временем в Генплане проекты намыва берегов запланированы — в Невском районе, для строительства новой дороги по берегу Невы, параллельной проспекту Обуховской обороны, а также для достройки набережной Макарова на Васильевском острове. Александр Карпов опасается, что эти проекты также могут нанести существенный ущерб системе защиты Петербурга от наводнений.