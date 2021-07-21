Парад ко Дню ВМФ ограничит движение транспорта в центре Петербурга

Как сообщают в пресс-службе Смольного, В связи с репетицией и проведением Главного Военно-морского парада движение транспортных средств будет прекращено:

22 июля с 09.00 до 14.00 и с 21.00 24 июля до 14.00 25 июля по Дворцовому мосту, Адмиралтейской наб., Адмиралтейскому пр., Адмиралтейскому проезду, Английской наб. от Сенатской пл. до Благовещенского моста, Дворцовая наб., Сенатской пл. от Английской наб. до Конногвардейского бульвара, Дворцовому проезду, Невскому пр. от Малой Морской ул. к Адмиралтейскому пр., Гороховой от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр., Университетской наб., Биржевой пл., Биржевому проезду вдоль д. 2 по Биржевой пл., Мраморному пер., Мошкову пер. от Дворцовой наб. до Миллионной ул.

22 июля с 09.00 до 14.00 и 25 июля с 07.00 до 14.00 по Троицкому мосту, Благовещенскому мосту, Невскому пр. от Малой Морской ул. до Садовой ул., Малой Морской ул. от Невского пр. до Гороховой ул., Большой Морской ул. от Гороховой ул. до Невского пр., Кирпичному пер. от Малой Морской ул. до Большой Морской ул., Казанской ул. от Невского пр. до д. 2 по Казанской ул., наб. Лейтенанта Шмидта от 8-9-й линий В.О. до Благовещенского моста, наб. Кутузова.

22 июля с 09.00 до 14.00 и 25 июля с 04.00 до 14.00 по Литейному мосту, Литейному пр. от Шпалерной ул. до Воскресенской наб., съезду с Воскресенской наб. на Литейный мост и съездам с Пироговской наб. на Литейный мост.

25 июля с 07.00 до 17.00 движение транспортных средств по пр. Ленина от ул. Мартынова до Макаровской ул., ул. Карла Маркса от ул. Мартынова до Макаровской ул., Макаровской ул., Коммунистической ул. от Петровской ул. до Макаровской ул., Красной ул. от Петровской ул. до Макаровской ул. будет прекращено.

Для оптимизации транспортной обстановки в центре города 22 и 25 июля с 10.00 до 14.00 будет организован бесплатный проезд по ЗСД от наб. р. Екатерингофки до Богатырского пр.

С 00.00 23 июля до 14.00 25 июля будет введен запрет остановки транспортных средств по Адмиралтейскому пр., Английской наб. от Благовещенского моста до Сенатской пл., Адмиралтейской наб., Дворцовой наб. и наб. Кутузова.

транспортных средств по Адмиралтейскому пр., Английской наб. от Благовещенского моста до Сенатской пл., Адмиралтейской наб., Дворцовой наб. и наб. Кутузова. С 00.00 23 июля до 24.00 25 июля по ул. Карла Маркса от Макаровской ул. до Советской ул., Макаровской ул. и пр. Ленина от ул. Мартынова до Макаровской ул. будет введен запрет остановки автотранспорта.

Также ряд ограничений движения будет действовать в г. Кронштадт:

В день проведения парада 25 июля с 7.00 до 17.00 проезд по участку КАД от транспортной развязки КАД на пересечении с автомобильной дорогой к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу (ММПК) «Бронка» до транспортной развязки КАД на пересечении с Приморским шоссе (км 117 - км 141) будет невозможен. Исключение предусмотрено для жителей г. Кронштадт (по пропускам), аккредитованного транспорта, городского пассажирского транспорта, транспорта экстренных служб (скорая помощь, МЧС, МВД, МО, Росгвардии, ФСО и пр.).

В пресс-службе отмечают, что информация об ограничениях движения автотранспорта в связи с репетицией и проведением Главного военно-морского парада может изменяться и дополняться. Будьте осторожны.