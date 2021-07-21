В Петербурге спасли детенышей тюленей. Горожанам предложили придумать им имена

В этом году имена для трех ладожских нерпят – двух самок и самца – будут выбирать жители Петербурга и Ленинградской области. Малышей предлагают назвать в честь рек и населенных пунктов близ Ладожского озера: имена для самок – Ладушка, Тихая, Кошкина, Золотая, для самцов – Похья, Бурнев, Сторожевой, Коневец, сообщают в пресс-службе Смольного.

С таким предложением выступил Фонд друзей балтийской нерпы. Губернатор города Александр Беглов инициативу поддержал и напомнил, что этот год в Петербурге объявлен Годом экологии.

«Многие решения и региональные программы в этом году направлены на защиту окружающей среды. Город оказывает поддержку проектам сохранения уникальной фауны Балтийского моря и Ладожского озера. Бережное отношение к природе, спасение редких видов животных – это часть петербургской культуры», – сказал губернатор.

Специалисты Фонда при поддержке города и Водоканала с 2013 года спасают детенышей краснокнижной балтийской нерпы, ладожской кольчатой нерпы и серых тюленей. После реабилитации в Репино их выпускают в природную среду. За последние восемь лет благодаря фонду в Финский залив и Ладогу вернулись более 100 животных.

В этом сезоне выпущены 8 серых тюленят.

Напомним, ранее Фонд друзей балтийской нерпы показал нерпенка Орешка, которого привезли в мае из Шлиссельбурга, с «оригинальной прической».