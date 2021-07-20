По словам первого заместителя председателя Комитета по промышленной политике Петербурга Александра Ситова, в первую очередь Смольный готов снять запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов. Для этого бизнес готов на 100% вакцинировать персонал — за исключением тех, у кого есть прямые медицинские противопоказания.

«Есть формализованные пункты, предложенные бизнес-сообществом и рассмотренные Роспотребнадзором, которые одновременно с мониторингом эпидемиологической ситуации позволяют считать, что в ближайшее время мы будем рассматривать смягчение ограничений. [...] Бизнес готов первым компонентом привиться до открытия, и мы рассматриваем это предложение как позитивное», — приводит «Фонтанка» его слова.

Финальные обсуждения с бизнесом о снятии части ограничений состоятся уже завтра, 21 июля. После этого власти будут ждать от Роспотребнадзора сигнала об улучшении эпидемиологической ситуации.