В Петербурге на внутренней стороне КАД между Московским и Таллинским шоссе перекроют две полосы

С четверга, с 22 по 31 июля, на участке с 64-го по 79-й километр внутреннего кольца КАД, между Московским и Таллинским шоссе, начнутся работы по устранению колеи на второй полосе проезжей части, а на третей и четвёртой полосах максимально разрешённая скорость движения составит 50 км/ч, сообщает АБН со ссылкой на источник информации.

Также съезд с Пулковского шоссе на КАД Петербурга полностью перекроют на две ночи. С 21:00 до 6:00 в ночь с 27 на 28 июля и с 28 на 29 июля на 68-м километре КАД будет полностью перекрыт для движения транспорта съезд с Пулковского шоссе из Ленобласти на внутреннее кольцо. Дополнительно будут попеременно перекрывать одну полосу на съезде №1 — с Пулковского шоссе из области на внешнее кольцо КАД, сообщает «Фонтанка»

Добавим, что в ночь с 20 на 21 июля и с 21 на 22 июля с 21:00 до 6:00 два съезда на развязке с проспектом Энгельса будут перекрыты. До 24 июля закроют для проезда первую и вторую полосы на участке с 79-го по 64-й километр внешнего кольца КАД (между Таллинским и Московским шоссе).

Планируйте маршруты заранее, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.