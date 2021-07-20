Фитнес-клуб «Спорт Палас» на Крестовском острове готовят к сносу. В Смольном считают его самостроем

Как пишет «Деловой Петербург», судебные приставы пришли исполнять решение о сносе спортивного комплекса на Южной дороге, 9 утром 20 июля. Они имели ордер ГАТИ на производство плановых работ по сносу зданий сроком действия с 12 июля 2021 года по 10 июля 2031 года. По словам владельца комплекса Романа Курбатова, приставы исполняют решение Санкт-Петербургского городского суда о сносе здания.

«Начали огораживать, всех выгонять, никого не пускать. И превращать, как я полагаю, здание в совершенно непригодное вообще ни для чего, потому что здание нужно обслуживать, там куча бассейнов с водой и так далее», — отметил Курбатов. В самом клубе утверждают, что снос здания будет незаконным. «Две судебные экспертизы признали, что объект построен в соответствии с инвестиционным договором и согласованным проектом. Более того, решение о сносе вынесено в отношении лица, у которого уже не было здания, но суд это не смутило», — говорится в заявлении компании.

Договор о предоставлении участка площадью 3 700 квадратных метров под размещение детской теннисной школы общей площадью 8 992 квадратных метров высотой 3-6 этажей был подписан между Комитетом по управлению городским имуществом и принадлежавшим Курбатову ООО «Предприятие диапазон» в 2012 году. Проект строительства прошел ряд согласований, в том числе и в КГИОП, однако Госстройнадзор не выдал разрешение на строительство. Несмотря на это, спортивный комплекс был построен.

В 2015 году прокуратура Петроградского района сделала вывод, что здание фитнес-клуба построено незаконно и подала иск о его сносе, выиграв в двух инстанциях. Параллельно компании Курбатова пытались добиться признания права собственности на объект в Арбитражном суде — безуспешно. В 2016 году Смольный расторг договор, так как, по мнению властей, инвестор не исполнил своих обязательств.

«Спорт Палас» — это усадьба на Крестовском острове с многофункциональным фитнес-клубом, танцевальными классами, школой йоги, бассейнами, гольф-симуляторами, теннисными кортами, зоной отдыха, салоном красоты и детской комнатой. Теннисный корт оснащен раздвижной крышей. Площадь здания составляет почти 10 тысяч квадратных метров.