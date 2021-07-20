В Смольном утвердили проект строительства «ИТМО Хайпарк»

Научно-образовательный инновационный центр планируется создать на участке общей площадью 112,7 га. В состав нового кампуса войдут 3 научных центра, на базе которых будут работать 50 международных научных лабораторий и не менее 5 инновационных производств, сообщают в пресс-службе Смольного.

«Сегодня, когда цифровизация развивается стремительными темпами, крайне необходимо готовить высококвалифицированных специалистов с компетенциями «будущего». На это направлен совместный с Университетом ИТМО проект. В перспективе на территории центра появятся технологическая долина и бизнес-парк. «ИТМО Хайпарк» станет площадкой для создания, испытания и внедрения новых технологий и разработок, их продвижения на международный рынок»,– отметил губернатор Александр Беглов.

Напомним, Главгосэкспертиза одобрила проект кампуса ИТМО «Хайпарк» еще в марте. Первыми построят учебный корпус и общежития.