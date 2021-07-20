Семья из Сестрорецка живет в памятнике архитектуры, который разваливается

Дача Кривдиной, где живет уже четвертое поколение семьи Павловых, разваливается. Находиться в здании опасно для жизни. Семья не может отремонтировать дом, но и покидать его отказывается, пока не получит нормальное жилье взамен, сообщает Piter.tv.

«Все равно это же администрация отдала дом, если я правильно понимаю. Нам никто не говорит, сколько я писала, кто виноват в том, что дом приватизирован. Халатно приватизировали, я считаю», – говорит Ольга Павлова, жительница Дачи Кривдиной.

Заявления о выдаче разрешения на проведение противоаварийных работ КГИОП несколько раз возвращал собственнику на доработку из-за замечаний. Также комитет указывал, что сначала необходимо окончательно решить вопрос по расселению здания, так как, пока там люди, ремонтировать ничего нельзя.

В 2019 году суд обязал собственников здания дать семье новое жилье, но до сих пор хозяева Дачи Кривдиной ничего не сделали. В начале этого года организацию вновь оштрафовали на 350 тыс. рублей за неисполнение требований. К работам она так и не приступила.

Жильцам предлагали переехать в однокомнатную квартиру, но разместиться семерым на площади 32 кв. м показалось невозможным. Иногда семья вынуждена делать ремонт своими руками, в том числе кровли – ее службы ЖКХ последний раз меняли в 1970 году.

«Страшно, очень страшно. У нас у детей есть зоны вокруг дома, в который вообще нельзя попадать. За домом может что-то обвалиться, поэтому детям не в коем случае нельзя туда проходить. И естественно, выше подниматься тоже нельзя», – говорит дочь Павловых Анастасия.

Сегодня большая часть здания не задействована. Внутри хранится строительный мусор, а башня наверху дачи накренилась. Горожане пытаются получить пригодное для жизни жилье и обратились в прокуратуру.