В Кронштадте выставят на торги бывший завод

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского аукционного дома (РАД), на аукционе продадут участок площадью 3,4 гектара. Начальная цена со всеми сохранившимися постройками – 480 млн рублей, дата торгов будет объявлена осенью 2021 года. Объект находится в юго-восточной части острова Котлин, в 5 км от развязки КАД, которая связывает Кронштадт с Курортным и Петродворцовым районами Петербурга.

«В состав комплекса входят семь производственно-складских зданий общей площадью 13,8 тыс. кв. м. Часть зданий является объектами культурного наследия федерального значения», – отметили в РАД.

Исполнительный директор РАД Константин Раев считает, что «бывший военный завод целесообразней приспособить под туристическую функцию, например, гостинично-ресторанный комплекс с собственной стоянкой для яхт».

Напомним, что с 2019 года по поручению Владимира Путина в Кронштадте реализуется проект туристического кластера «Остров фортов». В его рамках планируется создать новый городской образовательный и творческий кластеры с общественными пространствами. Ранее мы поговорили с Ксенией Шойгу, идеологом проекта «Остров фортов», и узнали, как изменится Кронштадт, когда отреставрируют форты и сколько это стоит.