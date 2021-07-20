Прохлада, ветер и дожди. В Петербурге нормализовалась погода

Сегодня на погоду Петербурга окажет влияние циклон, кружащий над Баренцевым морем. Погода будет облачной с прояснениями, местами возможны дожди.

Температура воздуха останется близкой к норме, и термометры покажут +22…+24°, по области ожидается +20…+25°. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться слабо и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Напомним, что в августе 2021 года в России высокие температуры будут сменяться более низкими и наоборот. Несмотря на это, аномальной жары не ожидается. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.