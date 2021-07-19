В выборгском парке Монрепо выгорел мох — предположительно, из-за окурка. Восстановление займет годы

«Сегодня сотрудники парка тушили возгорание в лесной части Монрепо. Скорее всего, причиной послужил непотушенный окурок. Убедительная просьба к гостям и жителем города — беречь природу нашего уникального парка. Каждое возгорание наносит вред эко-системе парка: гибнут ценные старовозрастные сосны и ели, на их месте вырастают самосевные деревья. Не один год потребуется для восстановления мохового покрова на камнях и на почве», — говорят сотрудники музея-заповедника.

В выборгском парке напоминают, что на его территории запрещено разжигать костры, ставить мангалы, курить, оставлять мусор, особенно стекло.

Парк Монрепо расположен на побережье бухты Защитная близ Выборга, его площадь составляет 161,5 гектара. Его историческим центром является усадебно-парковый ансамбль конца XVIII — начала XIX веков: главный усадебный дом и Библиотечный флигель, а также пейзажный скальный парк романтического стиля. В создании парка принимали участие архитекторы Андрей Штакеншнейдер, Анри Огюст Монферран и Тома де Томон, художники Яков Меттенлейтер и Пьетро Гонзаго, скульпторы Йоханнес Таканен и другие. Усадебно-парковый ансамбль органично переходит в лесопарковый массив.

Напомним, ранее в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге создали тактильные макеты Усадебного дома и Библиотечного флигеля, а также рельефно-графический альбом для незрячих и слабовидящих людей. Новые музейные проекты представят посетителям в 2022 году.