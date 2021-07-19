На соблюдение антиковидных требований в Петербурге проверили 397 объектов торговли и услуг

За последние 10 дней проверено 397 объектов. Магазины, торговые центры, рестораны, клубы, бары, концертные площадки обследованы в разных районах города. В том числе проверено 339 магазинов и ресторанов в восьми крупных торговых комплексах. Замечаний не получили только «Торговый Двор» на проспекте Науки и «Светлановский» на проспекте Энгельса. За частичное несоблюдение антиковидных требований сотрудниками ККИ составлено 46 протоколов осмотра. Сотрудники Роспотребнадзора нашли нарушения в 12 объектах, сообщает пресс-служба Смольного.

Отметим, что в двух из 44 предприятий сферы услуг, торговли и общепита, проверенных на Малой Балканской улице, проспектах Энгельса, Науки, Авиаконструкторов, на улице Бутлерова выявлены нарушения стандарта санитарной безопасности.

«Проверки проводятся выборочно и охватывают все районы города. Большинство организаций и предпринимателей ответственно относятся к противоэпидемическим мерам. По результатам рейдов число нарушений заметно снизилось – как в отдельных организациях, так и в крупных торговых комплексах», – сказал губернатор Александр Беглов.

Ранее стало известно, что третья волна пандемии коронавируса в России находится в самом разгаре. По словам эксперта, она будет длиться еще минимум три месяца.