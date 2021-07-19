МЧС предупреждает о грозе и усилении ветра в Петербурге

Во вторник петербуржцев ждет усиление ветра до 18 м/с, местами пройдут грозы. Сегодня, 19 июля, температура воздуха прогреется до +26°, существенных осадков не ожидается.

Напомним, 15 июля песчаная буря накрыла парк 300-летия в Петербурге. Ранее стало известно, что аномальная жара «будет уходить со скандалом». На Россию обрушатся град, смерч и ветер.