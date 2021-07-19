МЧС предупреждает о грозе и усилении ветра в Петербурге

В Петербурге 20 июля ожидаются грозы и сильные ветры. Об этом 19 июля сообщили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
-
Фото: Shutterstock.com
Во вторник петербуржцев ждет усиление ветра до 18 м/с, местами пройдут грозы. Сегодня, 19 июля, температура воздуха прогреется до +26°, существенных осадков не ожидается.
Напомним, 15 июля песчаная буря накрыла парк 300-летия в Петербурге. Ранее стало известно, что аномальная жара «будет уходить со скандалом». На Россию обрушатся град, смерч и ветер.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.