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МЧС предупреждает о грозе и усилении ветра в Петербурге

В Петербурге 20 июля ожидаются грозы и сильные ветры. Об этом 19 июля сообщили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

  • Фото: Shutterstock.com

     

Во вторник петербуржцев ждет усиление ветра до 18 м/с, местами пройдут грозы.  Сегодня, 19 июля, температура воздуха прогреется до +26°, существенных осадков не ожидается.

Напомним, 15 июля песчаная буря накрыла парк 300-летия в Петербурге. Ранее стало известно, что аномальная жара «будет уходить со скандалом». На Россию обрушатся град, смерч и ветер.

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