Три человека погибли во время пожара в Ленобласти

Как сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону, двое взрослых и один ребенок погибли во время пожара в частном доме в Кировском районе Ленинградской области.

«19 июля в частном доме в г. Отрадное Кировского района в результате пожара погибли мужчина 1946 года рождения, женщина 1964 года рождения и малолетний ребенок», – сообщают в управлении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Пожар произошел в ночь на понедельник, он был ликвидирован в 02:05, горел частный дом площадью 48 кв. м. На месте работали восемь спасателей и две единицы техники.