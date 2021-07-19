За первое полугодие 2021 года ГУП «ТЭК Санкт-Петербург» направило в суд 439 исков на общую сумму более 794 миллиардов рублей, из которых 662,2 миллиона — основной долг и 131,9 миллиона — неустойка. По итогам шести месяцев вступило в законную силу 782 судебных акта о взыскании задолженности на общую сумму 748,2 миллиона рублей, из которых 663,2 миллиона приходится на основной долг и 85 миллионов на неустойку.

В результате активной претензионно-исковой работы с должниками за первое полугодие на расчетные счета ТЭКа поступило 1,08 миллиарда рублей, что стало рекордной суммой за последние 5 лет. Более половины, 665,9 миллиона рублей, должники оплатили на стадии рассмотрения дела до вынесения решения суда. Еще 414,2 миллиона рублей было взыскано в принудительном порядке в ходе исполнительного производства.

«В случае несвоевременной оплаты тепловой энергии с потребителей помимо основного долга взыскивается неустойка, призванная компенсировать расходы ресурсоснабжающей организации на недополученные оборотные денежные средства, а также судебные издержки. От платежной дисциплины потребителей напрямую зависят объемы и сроки ремонтных кампаний, а также стабильная работа тепловых сетей, котельных и тепловых пунктов в осенне-зимнем периоде», — напоминают в предприятии.