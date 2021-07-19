Дорожное движение в Петербурге будет ограничено

С 23:00 20 июля до 23:00 24 июля и

с 06:00 26 июля до 06:00 7 августа будет ограничено движение транспорта по Планерному путепроводу.

С 21 июля по 15 октября закрывается движение транспорта по Ковенскому переулку от улицы Радищева до улицы Маяковского.

Также с 21 по 27 июля закрывается движение транспорта по улице Чехова у дома 9, сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

Напоминаем, что стоит планировать маршруты заранее, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.