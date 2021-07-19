В Пулково существенно вырос пассажиропоток

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора аэропорта ООО «Воздушные ворота Северной столицы», за шесть месяцев 2021 года пассажиропоток в Пулково составил 7,5 млн человек.

Число пассажиров по итогам полугодия оказалось на 3,3 млн больше, чем за январь—июнь 2020 года. В первое полугодие 2019 года, когда еще не были введены ограничения на авиаперевозки, трафик в петербургском аэропорту почти достиг 8,8 млн человек, а с января по июнь 2018 года он составил 5,5 млн человек.

За шесть месяцев 2021 года существенно выросли показатели перевозок на региональных авиалиниях: Пулково обслужил 4,7 млн пассажиров, что на 53% больше, чем за первое полугодие 2019 года, когда воздушная гавань по итогам года обслужила рекордные 19,6 млн пассажиров. Самыми востребованными региональными направлениями с января по конец июня 2021 года стали

Сочи,

Калининград,

Симферополь,

Новосибирск,

Екатеринбург,

Краснодар,

Архангельск,

Мурманск,

Казань.

В аэропорту ожидают, что полное восстановление трафика произойдет уже в 2022 году.

Напомним, ранее стало известно, что пассажиропоток аэропорта «Пулково» в 2021 году не смог вернуться к допандемийным показателям.