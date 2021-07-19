Больница Святителя Луки вернётся к плановому режиму работы

В течение месяца, с 23 июня, больница работала как госпиталь, который принимал пациентов с COVID-19.

Как сообщает «78.ру» со ссылкой на Комитет по здравоохранению, больница Святителя Луки в Калининском районе Петербурга с 23 июля вернется к обычному режиму работы, ранее там было развёрнуто 165 коек для пациентов с коронавирусом.

Отметим, что пациентов с COVID-19 медицинское учреждение , где на лечении находятся 78 заражённых, больше не принимает.

Ранее стало известно, что Мариинская больница переходит на работу в штатном режиме.