В Петербурге названа самая высоокплачеваемая вакансия для пенсионеров

Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Работа.ру», сервис изучил порядка 3 тыс. вакансий, на которые готовы брать пенсионеров и людей предпенсионного возраста, и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений.

До 150 тыс. рублей в месяц может получать геодезист (специалист по составлению карт местности, проведению расчетов, необходимых для описания рельефа), готовый работать на строительных объектах в Москве и Петербурге. Для успешного трудоустройства необходимо иметь профильное образование не ниже среднего и опыт работы не менее двух лет, а также уметь взаимодействовать с тахеометром, нивелиром и программой AutoCAD.

Один из самых высоких доходов доступен опытному психиатру-наркологу в Петербурге – до 250 тыс. рублей в месяц. Специалист должен иметь высшее медицинское образование, действующий сертификат по специальности, умение оказывать первую помощь в амбулаторных условиях и ориентированность на потребности пациента. Уточняется, что возможны выезды по ночам.

Ранее стало известно, что в России смертность из-за наркотиков увеличилась на 60% в период пандемии.