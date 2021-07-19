Столкновение или нет? Корабли на Смольнинском рейде отрабатывали маневр во время порывов ветра

Корабли Военно-морского флота России в воскресенье принимали участие в первой сводной тренировке Главного военно-морского парада в акватории Невы в Петербурге. Из-за сильных порывов ветра, многим показалось, что судна столкнулись. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главное командование ВМФ, корабли надежно закреплены, инцидентов с ними не происходило.

Ранее жители города выкладывали у себя в социальных сетях видеозаписи со «столкновением». По их мнению, из-за сильного ветра судна — участники предстоящего парада ВМФ – зацепились бортами.

«Порывы ветра в Петербурге никак не осложнили стоянку кораблей в акватории Невы и Смольнинского рейда. Корабли закреплены надежно. Никаких происшествий не случилось», – сообщили в главном командовании ВМФ.

Отмечается, что корабли на Смольнинском рейде во время порывов ветра отработали маневр безопасного отхода от мест стоянок.

Напомним, что ранее МЧС предупреждало об усилении ветра в воскресенье вечером.