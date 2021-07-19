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Столкновение или нет? Корабли на Смольнинском рейде отрабатывали маневр во время порывов ветра

Корабли на Смольнинском рейде во время порывов ветра отработали маневр безопасного отхода от мест стоянок. Многим показалось, что они столкнулись.

  • Фото:  Военно-Морской Флот

Корабли Военно-морского флота России в воскресенье принимали участие в первой сводной тренировке Главного военно-морского парада в акватории Невы в Петербурге. Из-за сильных порывов ветра, многим показалось, что судна столкнулись. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главное командование ВМФ, корабли надежно закреплены, инцидентов с ними не происходило.

Ранее жители города выкладывали у себя в социальных сетях видеозаписи со «столкновением». По их мнению, из-за сильного ветра судна — участники предстоящего парада ВМФ – зацепились бортами.

«Порывы ветра в Петербурге никак не осложнили стоянку кораблей в акватории Невы и Смольнинского рейда. Корабли закреплены надежно. Никаких происшествий не случилось», – сообщили в главном командовании ВМФ.

Отмечается, что корабли на Смольнинском рейде во время порывов ветра отработали маневр безопасного отхода от мест стоянок.

Напомним, что ранее МЧС предупреждало об усилении ветра в воскресенье вечером.

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