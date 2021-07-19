Долгожданная прохлада пришла в Петербург

Сегодня на погоду окажет влияние тыловая часть уходящего циклона. При переменной облачности в западной половине региона существенных осадков не ожидается, а на востоке области возможны кратковременные дожди, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Температура воздуха поднимется до +23…+25°, по области ожидается +21…+26°. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Синоптик отмечает, что в последующие дни погода будет меняться мало, местами пройдут кратковременные дожди.