Фонд друзей балтийской нерпы показал нерпенка Орешка с «оригинальной прической»

Фонд друзей балтийской нерпы показал нерпенка Орешка, которого привезли в мае из Шлиссельбурга. Фотографии с ним опубликовали в соцсетях центра — посмотрите, какая у нерпенка стильная прическа!
«По случаю своего фотографирования Орешек сделал себе на голове оригинальную причесочку, но потом застеснялся, стал отворачиваться и делать кислые мордочки. Как-нибудь соберем все фото нерп с причесочками и сделаем альбомчик», — рассказали зоозащитники.
Напомним, ранее в Фонде друзей балтийской нерпы появился новый подопечный. «Малюська со станции «Ладожское озеро» учится ловить рыбку. Пока что в бассейне — из-за жары биологи не рискуют отправлять молодых подопечных на улицу.
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