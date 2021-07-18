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Фонд друзей балтийской нерпы показал нерпенка Орешка с «оригинальной прической»

Фонд друзей балтийской нерпы показал нерпенка Орешка, которого привезли в мае из Шлиссельбурга. Фотографии с ним опубликовали в соцсетях центра — посмотрите, какая у нерпенка стильная прическа!

«По случаю своего фотографирования Орешек сделал себе на голове оригинальную причесочку, но потом застеснялся, стал отворачиваться и делать кислые мордочки. Как-нибудь соберем все фото нерп с причесочками и сделаем альбомчик»,  — рассказали зоозащитники.

Напомним, ранее в Фонде друзей балтийской нерпы появился новый подопечный. «Малюська со станции «Ладожское озеро» учится ловить рыбку. Пока что в бассейне — из-за жары биологи не рискуют отправлять молодых подопечных на улицу.

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