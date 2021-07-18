Фонд друзей балтийской нерпы показал нерпенка Орешка с «оригинальной прической»

«По случаю своего фотографирования Орешек сделал себе на голове оригинальную причесочку, но потом застеснялся, стал отворачиваться и делать кислые мордочки. Как-нибудь соберем все фото нерп с причесочками и сделаем альбомчик», — рассказали зоозащитники.