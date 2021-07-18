МЧС предупреждает: в воскресенье вечером в Петербурге усилится ветер

В это воскресенье вечером в Петербурге ожидается усиление ветра до до 16 м/с. Об этом сообщает МЧС.
По данным МЧС, высота волн вечером будет достигать от 0,5 до 1 метра. Также ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус прогнозирует наступление холодного фронта. Как он рассказал, на погоду в это воскресенье будет влиять циклон, выходящий своим центром в Карелию. После 20:00 сегодня, а также в следующие дни могут пройти кратковременные грозовые дожди.
В понедельник, 19 июля, обойдется без существенных осадков. Ветер будет умеренным, днем воздух прогреется до +25 градусов. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, днем слабо расти.
Напомним, после затянувшейся жары в Петербурге синоптики прогнозируют похолодание — уже в конце июля. При таких условиях могут возникнуть опасные природные явления, в том числе и ураганы и смерчи. А пока что в городе так жарко, что это может привести к массовой гибели рыб в Неве. Посмотрите также на пересохший из-за жары знаменитый Саблинский водопад — впервые за всю историю наблюдений.
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