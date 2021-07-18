МЧС предупреждает: в воскресенье вечером в Петербурге усилится ветер

По данным МЧС, высота волн вечером будет достигать от 0,5 до 1 метра. Также ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус прогнозирует наступление холодного фронта. Как он рассказал, на погоду в это воскресенье будет влиять циклон, выходящий своим центром в Карелию. После 20:00 сегодня, а также в следующие дни могут пройти кратковременные грозовые дожди.