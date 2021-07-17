Власти Петербурга усилят полив загонов и растений из-за жары

Коммунальщики принялись за спасение газонов и растений из-за непрекращающейся жары, чтобы ускорить их восстановление. Поливать будут газоны, расположенные на открытых пространствах — они наиболее подвержены воздействию прямой солнечной энергии. «Мы будем особое внимание уделять тем зеленым насаждениям, которые в первую очередь нуждаются в поливе», — подчеркнули в пресс-службе.

Специалисты будут работать ежедневно утром и поздним вечером для предотвращения появления ожогов у зелени. Сейчас, по данным комитета, на полив зеленых насаждений расходуется 1,1 тыс. кубометра воды, что «уже на 20% больше чем в первую половину июня».