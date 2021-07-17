Власти Петербурга усилят полив загонов и растений из-за жары

В связи с аномальной жарой власти Петербурга планируют усилить полив загонов и растений. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству.
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«Дорожные предприятия и садово-парковое хозяйство Петербурга договорились о совместной работе по поливу газонов. Так что сейчас предприятия должны объединить свои усилия в системной работе для более эффективной борьбы с установившейся засухой», — говорится в сообщении.
Коммунальщики принялись за спасение газонов и растений из-за непрекращающейся жары, чтобы ускорить их восстановление. Поливать будут газоны, расположенные на открытых пространствах — они наиболее подвержены воздействию прямой солнечной энергии. «Мы будем особое внимание уделять тем зеленым насаждениям, которые в первую очередь нуждаются в поливе», — подчеркнули в пресс-службе.
Специалисты будут работать ежедневно утром и поздним вечером для предотвращения появления ожогов у зелени. Сейчас, по данным комитета, на полив зеленых насаждений расходуется 1,1 тыс. кубометра воды, что «уже на 20% больше чем в первую половину июня».
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