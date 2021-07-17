FlixBus запускает рейсы из Петербурга в Великий Новгород

Так, из Петербурга в Великий Новгород можно будет добраться за 3 часа. Стоимость билетов составит 300 рублей. Однако в некоторых случаях нужно будет доплатить: 29 рублей — за выбор места в автобусе заранее, 69 рублей — за сидение с панорамным видом. Кроме того, можно выкупить соседнее место дешевле с помощью опции «Путешествуй без соседей».

FlixBus — немецкая транспортная компания, оказывающая пассажирские перевозки более 400 тыс. маршрутов в 36 странах. Перевозчик известен демократичными ценами.