Петербуржцев стали чаще госпитализировать из-за аномальной жары — примерно на 100 человек больше, чем обычно

По информации медицинского учреждения, такая погода провоцирует осложнения хронических заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых. Люди с патологией страдают от жары больше остальных, отмечают врачи.

Также заведующая кардиологическим отделением Мариинской больницы Марина Ерина добавила, что жару хуже всего переносят пожилые людям с сердечной недостаточностью. «В жару меняется давление, поэтому необходима коррекция дозировок тех препаратов, которые пациент обычно принимает. Для этого обязательно надо посетить своего врача и проконсультироваться. Также необходимо тщательно следить за показателями давления и измерять пульс», – пояснила она.

Кардиолог порекомендовала чаще пить обычную воду комнатной температуры, чередуя ее с минеральной, богатой солями. Обезвоживание может привести к проблемам для сердечников, в том числе тромбообразованием. При этом лучше не злоупотреблять холодной водой со льдом –она провоцирует аритмию и боли в сердце.

«Долгое нахождение на солнце или в душном помещении ведет к потере жидкости, кровь сгущается, увеличивая нагрузку на сердце и сосуды в несколько раз. В жару обычная норма потребления жидкости должна быть увеличена примерно в 1,5 раза», – заключила доктор.