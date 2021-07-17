В Петербурге активисты пытаются найти дом для 48 кроликов, на которых проводили испытания витаминов

Петербургские волонтеры команды «Рута» пытаются пристроить 48 кроликов. Как рассказали активисты «Бумаге», на животных испытывали витамины в городском НИИ. При этом название учреждения не уточняется для безопасности сотрудников.
Петербуржцы могут забрать домой крупных кроликов породы белый великан. Таким животным понадобится свободный выгул по всей квартире, также они приучены к лотку. Как указывают активисты, лучше брать по две особи. «Если вы решитесь на одного, то вам нужно будет уделять кролику много внимания», — поясняют они.
Все кролики — самцы, не кастрированы, им по 4 месяца. На одно животное будет уходить приблизительно 7 тысяч рублей в месяц. Активисты готовы дать контакты врачей при необходимости.
Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект о поправках к административному кодексу. Теперь за нарушение законодательства об обращении с животными может грозить штраф.
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