В Петербурге активисты пытаются найти дом для 48 кроликов, на которых проводили испытания витаминов

Петербуржцы могут забрать домой крупных кроликов породы белый великан. Таким животным понадобится свободный выгул по всей квартире, также они приучены к лотку. Как указывают активисты, лучше брать по две особи. «Если вы решитесь на одного, то вам нужно будет уделять кролику много внимания», — поясняют они.

Все кролики — самцы, не кастрированы, им по 4 месяца. На одно животное будет уходить приблизительно 7 тысяч рублей в месяц. Активисты готовы дать контакты врачей при необходимости.