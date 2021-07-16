«Откроем лето?»: на улицах Петербурга развесили плакаты с альтернативной рекламой вакцинации

На одних изображениях показаны пустые кафе, клуб, бассейн, как во времена локдауна, а на других эти локации заполнены людьми, которые отдыхают, танцуют и поют, общаются. Также на всех плакатах есть предложение открыть лето.

«Идея создания новой версии рекламы возникла, когда я поняла, что каждый день встречаю в городе официальную рекламу вакцинации — “Надоело убивать? Привейся!” — и испытываю боль и стыд, ведь речь идет о полезном деле, но коммуникация грубая и отталкивающая. Нам с коллегами захотелось показать свой вариант рассказа о пользе вакцинации, яркий, заботливый и этичный» — пояснила Анна Черток, проектный директор Doing Great Agency.