Климатолог: число торнадо и смерчей в Петербурге будет расти

Количество торнадо и смерчей в Петербурге со временем будет только расти. Это связано с глобальными климатическими изменениями. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
Как объяснил эксперт,когда температура воды в океане повышается и, в первую очередь, температура атмосферного воздуха, вся система океан-атмосфера получает больше энергии – чем выше температура, тем выше энергия. Энергия находит выход через всевозможные катаклизмы.
«Если говорить, что можно ждать в ближайшие десятилетия, то это продолжение роста температур, увеличение числа неблагоприятных опасных явлений. Это не значит, что следующий год будет хуже предыдущего. Вполне возможно, что какие-то годы будут умереннее в своих аппетитах, – отметил Киселев. При этом специалист уточнил, что глобальное потепление в России происходит в два раза сильнее, чем по всему миру.
Напомним, ранее песчаная буря накрыла парк 300-летия в Петербурге. После затянувшейся жары в Петербурге синоптики прогнозируют похолодание — уже в конце июля. При таких условиях могут возникнуть опасные природные явления, в том числе и ураганы и смерчи. А пока что в городе так жарко, что это может привести к массовой гибели рыб в Неве. Посмотрите также на пересохший из-за жары знаменитый Саблинский водопад — впервые за всю историю наблюдений.
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