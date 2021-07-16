Климатолог: число торнадо и смерчей в Петербурге будет расти

Как объяснил эксперт,когда температура воды в океане повышается и, в первую очередь, температура атмосферного воздуха, вся система океан-атмосфера получает больше энергии – чем выше температура, тем выше энергия. Энергия находит выход через всевозможные катаклизмы.

«Если говорить, что можно ждать в ближайшие десятилетия, то это продолжение роста температур, увеличение числа неблагоприятных опасных явлений. Это не значит, что следующий год будет хуже предыдущего. Вполне возможно, что какие-то годы будут умереннее в своих аппетитах, – отметил Киселев. При этом специалист уточнил, что глобальное потепление в России происходит в два раза сильнее, чем по всему миру.