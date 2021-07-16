Центр Петербурга перекроют из-за проведения дневных репетиций главного военно-морского парада. Вот список ограничений

В эти дни с 9:00 до 14:00 для транспорта и пешеходов будут недоступны Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. Они будут разведены для того, чтобы проплыли боевые корабли, участвующие в репетиции.

Также будет перекрыто движение для автомобилистов на Адмиралтейской набережной, Дворцовой набережной, Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара, Дворцовому проезду, Невскому проспекту от Малой Морской к Адмиралтейскому проспекту, Университетской набережной, Мраморному переулку, набережной Кутузова, набережной Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий Васильевского острова до Благовещенского моста. Ограниченное движение ожидается и на набережной Кутузова, Литейном проспекте от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной, а также на съезде с Воскресенской набережной на Литейный мост и съездам с Пироговской набережной на Литейный мост.