Центр Петербурга перекроют из-за проведения дневных репетиций главного военно-морского парада. Вот список ограничений

Дневные репетиции главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ состоятся 18 и 22 июля. В связи с этим будут ограничено движение по мостам и набережным в центре Петербурга. Публикуем полный список перекрытий.
В эти дни с 9:00 до 14:00 для транспорта и пешеходов будут недоступны Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. Они будут разведены для того, чтобы проплыли боевые корабли, участвующие в репетиции.
Также будет перекрыто движение для автомобилистов на Адмиралтейской набережной, Дворцовой набережной, Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара, Дворцовому проезду, Невскому проспекту от Малой Морской к Адмиралтейскому проспекту, Университетской набережной, Мраморному переулку, набережной Кутузова, набережной Лейтенанта Шмидта от 8–9-й линий Васильевского острова до Благовещенского моста. Ограниченное движение ожидается и на набережной Кутузова, Литейном проспекте от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной, а также на съезде с Воскресенской набережной на Литейный мост и съездам с Пироговской набережной на Литейный мост.
Кроме того, из-за проведения телевизионной трансляции парада закрывается движение:
с 0:00 17 июля до 21:00 28 июля — по Адмиралтейскому проезду;
с 0:00 17 июля до 6:00 29 июля — по Адмиралтейской набережной;
с 0:00 18 июля до 23:00 26 июля — по крайней правой полосе движения Университетской набережной напротив дома 5, крайней правой полосе Галерной улицы от дома 8 до дома 4 в направлении к Сенатской площади, крайней левой полосе Таможенного переулка в направлении к Университетской набережной.
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