В Петербурге 45 км городских дорог получат новое освещение

По итогам работ дороги протяженностью 45 км будут освещены с помощью более 2400 современных консольных и подвесных светильников. Для надежного электроснабжения наружного освещения улиц будут проложены новые сети, сообщает пресс-служба Смольного.

В 2021 году планируется выполнить освещение проездов и пешеходных дорожек

на проспекте Ветеранов,

Бухарестской улице.

Станут светлыми

Ям-Ижорское шоссе,

улица Железнодорожная в поселке Металлострой,

Школьная улица на участке от Вишерской улицы до разворотного кольца в Шушарах.

Реконструкция наружного освещения завершается на улицах Олеко Дундича, Матроса Железняка, Примакова, Старобельской, Средней, Грузинской, Задворной. Также ведутся работы на проезжей части Литейного моста, проспекте Девятого Января, улицах Советской, Пулковской, Ивана Черных, Ланской.

В ближайшее время запланировано начать работы на улицах

Ставропольской,

Краснопутиловской,

Академическом проспекте в Пушкине.

Капитальный ремонт наружного освещения завершен на улицах Бокситогорской и Дегтярева

На сайте отмечается, что во время работ для комфортного и безопасного автомобильного и пешеходного движения дополнительным освещением оборудуются тротуары, перекрестки, остановки общественного транспорта и пешеходные переходы.