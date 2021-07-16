Спрос на курьеров в Петербурге за год вырос в 4,5 раза

Спрос на курьеров в крупных городах за год вырос в несколько раз. В 4,5 раза в Петербурге.
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Фото: Shutterstock.com
До начала пандемии наибольшей востребованностью пользовались пешие курьеры, которые доставляли заказы в пределах города. Теперь работодатели ищут курьеров с личным автомобилем, готовых выезжать в деревни и дачные посёлки в пределах области, сообщает 78.ru со ссылкой на аналитиков сервиса по поиску работы SuperJob.
В Петербурге средняя зарплата курьеров на сегодняшний день составляет 70,5 тыс. рублей. Работник с личным автомобилем может заработать до 175 тыс. в месяц, а пеший — до 80 тыс. рублей.
Самые большие зарплаты курьерам предлагают в Москве. Максимальный доход в столице для работника с личным автомобилем может составить 175 тыс. рублей, а велокурьер может заработать в месяц 110 тыс. рублей, но при условии выполнения большого числа заказов ежедневно.
В Петербурге количество вакансий для курьеров за год выросло в 4,5 раза. Это одна из самых высокооплачиваемых летних подработок для студентов.
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