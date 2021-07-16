В выходные с Финляндского вокзала увеличат число электричек до Зеленогорска и Выборга

Так, 17 и 24 июля с Финляндского вокзала в Зеленогорск отправятся четыре дополнительные электрички в 12:37 и 13:12, и в 18:01 и 20:36 — в обратном направлении. В воскресенья, 18 и 25 июля, будут запущены два из них: в 13:12 из Петербурга и в 18:01 из Зеленогорска.

Также в этот период буду ходить четыре электрички по маршруту Петербург — Белоостров через Сестрорецк и две — через Парголово. Четыре поезда запустят также между Петербургом и Васкелово.

В Выборг можно будет отправиться на двух дополнительных «Ласточках». Поезд из Выборга также будет останавливаться в Солнечном в 19:34–19:35. А электрички от Советского до Петербурга будут останавливаться на всех остановках, кроме платформы Озерки.