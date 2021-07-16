Власти Москвы объявили об отмене QR-системы с понедельника

По словам главы города, система QR-кодов справилась со своей задачей — эпидемиологическая ситуация улучшилась, а темпы вакцинации возросли. QR-коды больше не будут действовать, поскольку большая часть московских компаний смогла вакцинировать 60% сотрудников.

Согласно подсчетам властей Москвы, в течение последнего месяца более двух миллионов человек привились от COVID-19. Такие же меры решили принять власти Подмосковья — теперь в регионе требование пускать клиентов по QR-кодам будет носить рекомендательный характер.