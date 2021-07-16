Власти Москвы объявили об отмене QR-системы с понедельника

Московские власти отменят QR-систему для посещения ресторанов и кафе. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24», пишет «РИА Новости».
По словам главы города, система QR-кодов справилась со своей задачей — эпидемиологическая ситуация улучшилась, а темпы вакцинации возросли. QR-коды больше не будут действовать, поскольку большая часть московских компаний смогла вакцинировать 60% сотрудников.
Согласно подсчетам властей Москвы, в течение последнего месяца более двух миллионов человек привились от COVID-19. Такие же меры решили принять власти Подмосковья — теперь в регионе требование пускать клиентов по QR-кодам будет носить рекомендательный характер.
Ранее стало известно о том, введут ли в Петербурге систему QR-кодов. «Ситуация с эпидемией у нас напряженная, но не критическая. Система здравоохранения справляется, задача поставлена четкая – как можно более быстрая выработка коллективного иммунитета – все ее понимают и к этой цели стремятся», — отметили в Смольном.
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