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В Петербурге прошла песчаная буря

Песчаная буря накрыла парк 300-летия в Петербурге в четверг, 15 июля.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Александр Петросян смог заснять это нетипичное для Петербурга явление. Видео показывает, как ветер поднимает в воздух песок, а черная туча надвигается ближе к городу. Мусор разлетается в разные стороны,  женщина закрывает собой ребенка. Люди быстро покидают пляж, но не паникуют. 

Напомним, что сейчас в Петербурге аномальная жара, и она «будет уходить со скандалом». На Россию обрушатся град, смерч и ветер.

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