В Петербурге прошла песчаная буря

Александр Петросян смог заснять это нетипичное для Петербурга явление. Видео показывает, как ветер поднимает в воздух песок, а черная туча надвигается ближе к городу. Мусор разлетается в разные стороны, женщина закрывает собой ребенка. Люди быстро покидают пляж, но не паникуют.

Напомним, что сейчас в Петербурге аномальная жара, и она «будет уходить со скандалом». На Россию обрушатся град, смерч и ветер.