В Петербурге прошла песчаная буря

Песчаная буря накрыла парк 300-летия в Петербурге в четверг, 15 июля.
-
Фото: Shutterstock.com
Александр Петросян смог заснять это нетипичное для Петербурга явление. Видео показывает, как ветер поднимает в воздух песок, а черная туча надвигается ближе к городу. Мусор разлетается в разные стороны, женщина закрывает собой ребенка. Люди быстро покидают пляж, но не паникуют.
Напомним, что сейчас в Петербурге аномальная жара, и она «будет уходить со скандалом». На Россию обрушатся град, смерч и ветер.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.