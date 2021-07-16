В петербургском метро появился тематический поезд

На стенах вагонов есть специальные QR –коды, которые ответят на вопросы жителей и гостей города. Также за время поездки в метро можно стать участником голосования за модернизацию дворовой территории и предложить свой дизайн-проект благоустройства парка, сообщает пресс-служба Смольного.

«В Петербурге реализуется 43 региональных проекта. Необходимо, чтобы люди знали, какая работа проводится, в каких программах и проектах можно принять участие, какие меры поддержки можно получить от города», – сказал Александр Беглов.

Он отметил, что подобные идеи необходимо поддерживать и добавил, что в 2020 году финансирование региональных проектов составило 26,6 млрд рублей, в том числе 6,1 млрд направлено из федерального центра. На 2021 год общее финансирование составит 30,24 млрд рублей, из них 7,08 млрд – средства федерального бюджета.

Вагоны посвящены разным национальным проектам:

Один из вагонов тематического поезда посвящен нацпроекту «Демография».

В том числе в нем есть информация о льготном кредитовании семей с детьми, а также о материнском капитале.

Вагон «Быть здоровым» рассказывает о повышении качества и доступности медицинских услуг.

Также есть вагон, который посвящен нацпроекту «Цифровая экономика» и его возможностям

На сайте отмечается, что по нацпроекту «Образование» в Петербурге создан детский технопарк «Кванториум», центр цифрового образования «IT-куб», 3 центра «Инфинити», центр «Про-движение», а в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году в Петербурге создано 30 общественных пространств, благоустроено более 200 дворов.