Уголовное дело возбуждено в отношении чиновников из руководства МО «Сосновая Поляна»

Как сообщает ЗакС.ру, в ходе проверки деятельности местной администрации прокуратура обнаружила, что МО «Сосновая поляна» оплатила работы по контракту на проведение культурного мероприятия для округа без документов, которые могли бы подтвердить, что исполнителем были выполнены все обязательства. Речь идет о контракте от 25 февраля 2020 года местной администрации с ИП Глущенко Натальей Анатольевной на поставку 339 билетов на мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню. Контракт обошелся МО в 498 тысяч рублей.

Общая стоимость договоров, заключенных с индивидуальной предпринимательницей, составляет 1,7 млн рублей, пишет «Фонтанка».

15 июля в здании администрации МО «Сосновая поляна» прошли обыски. ЗакС.ру, со ссылкой на Дмитрия Бойко (депутата МО «Сосновая поляна»), отмечает, что глава местной администрации Максим Бабаев проходит по этому делу как свидетель.