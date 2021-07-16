ТРК «Балканский» будут реконструировать

Компания «Адамант» намерена застроить часть парковочной зоны площади новыми корпусами, объединенными стеклянной кровельной конструкцией ломаной формы. Также предполагается строительство многоэтажного паркинга площадью 52,7 тыс. м2, новых торговых и офисных площадей, сообщает «Деловой Петербург».

«Балканский» уже сейчас имеет на своей территории семь корпусов общей площадью 105,6 тысяч м2. После реконструкции его площадь станет около 284 тысяч м2.

Члены градостроительного совета раскритиковали предложенную концепцию.

«Все эти стеклянные вещи совершенно безобразны... К бизнесу они отношения не имеют, к архитектуре тоже», — цитируют в РБК слова ректора Академии художеств Семёна Михайловского.

Отмечается, что детали проекта еще будут обсуждаться и дорабатываться.