Смольный объявил конкурс по выбору оператора ТКО на 131 млрд рублей

Оператор выбирается на 10 лет. Он будет обязан собирать и транспортировать отходы, заключать договоры на оказание соответствующих услуг, вести реестр контрактов и взаимодействовать с региональным оператором Ленобласти. Стоимость контракта составит 131 млрд руб., сумма обеспечения заявки — 500 млн руб, сообщает РБК со ссылкой на источник информации.

Как пишет «Фонтанка», стоимость контракта может быть снижена в процессе торгов, но это маловероятно: согласно конкурсной документации, критерий снижения цены незначительный и составляет 20%. «Хоть вполовину упади, этого будет недостаточно», — отметил один из профильных бизнесменов.

Основное требование к компаниям-претендентам — действующая лицензия на «сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I–IV классов опасности» и отсутствие судимостей по экономическим статьям.

Отметим, что победитель должен будет приступить к работе уже 1 сентября.



