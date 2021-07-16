В Петербурге утвердили стандарт качества обслуживания для такси

Стандарт содержит обязательные требования к легковому такси. Машина должна иметь цветографической окраску, опознавательный фонарь, таксометр, информационную памятку в салоне с контактами, данные о разрешении на перевозку и тарифах. Также в салоне должно находиться детское кресло, если пассажир, который вызвал такси, передвигается вместе с ребенком младше семи лет.

Рекомендуется разместить QR-кода с актуальными данными о разрешении и исключить наличие видимых повреждений машины, неприятного запаха в салоне.