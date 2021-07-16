В Петербурге утвердили стандарт качества обслуживания для такси

Комитет по транспорту утвердил типовой стандарт качества обслуживания населения легковым такси на территории Петербурга. Документ нужен, чтобы повысить качество оказания услуг.
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Фото: Shutterstock.com
Стандарт содержит обязательные требования к легковому такси. Машина должна иметь цветографической окраску, опознавательный фонарь, таксометр, информационную памятку в салоне с контактами, данные о разрешении на перевозку и тарифах. Также в салоне должно находиться детское кресло, если пассажир, который вызвал такси, передвигается вместе с ребенком младше семи лет.
Рекомендуется разместить QR-кода с актуальными данными о разрешении и исключить наличие видимых повреждений машины, неприятного запаха в салоне.
Основные правила для водителей включают соблюдение ПДД и знание города. Описанный в перечне правил водитель имеет стаж вождения от трех лет, выбирает музыку, которая нравится пассажиру, не курит во время поездки, он здоров, вежлив и опрятен.
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Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга
Касаемо пассажиров, подразумевается, что они оплачивают проезд, не отвлекают водителя, не перевозят животных без клеток и намордников, а также пачкающий багаж, не курят и не едят в салоне автомобиля.
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Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга
Стандарт также указывает, в каких случаях водитель и пассажир вправе отказаться от поездки.
Первый может отказаться везти пассажира при угрозе своей безопасности, если возникают проблемы с ожиданием и оплатой, если пассажиров слишком много или водитель по независящим от него причинам не может проехать до пункта назначения.
Пассажир может отказаться от исполнения договора фрахтования, если поведение водителя угрожает его безопасности или водитель нарушает ПДД или правила перевозки.
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