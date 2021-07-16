Жара продолжается. Температура в Петербурге вновь выше 30°

Сегодня город окажется на периферии антициклона. При переменной облачности в Петербурге обойдётся без существенных осадков. По области возможны кратковременные дожди и грозы. Днём термометры покажут +30…+32°, по области ожидается +28…+33°, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Ветер северо-западный 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 мм рт. ст.

Синоптик отмечает, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для сегодняшнего дня составляет +32,0° и установлен в 1886 году.

Ранее стало известно, что аномальная жара из России «будет уходить со скандалом» — с градом, смерчами и шквалистым ветром. Похолодание придет в конце июля.