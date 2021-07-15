Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» планирует открыть вторую сцену

Театр занимает особняк барона фон Дервиза на Галерной ул., 33. Переданное в 1998 году здание было в аварийном состоянии. Юрий Александров и труппа театра реконструировали сцену, фойе и артистические уборные, восстановили исторический интерьер Белого театрального зала, Мавританской, Красной и Кленовой гостиных, воссоздали занавес с фамильным гербом барона фон Дервиза, благоустроили Зимний сад в виде грота, сообщают в пресс-службе Смольного.

Обычно спектакли «Санктъ-Петербургъ Опера» проходят с аншлагами. Однако зал театра рассчитан лишь на 170 зрителей, поэтому не всегда может вместить всех желающих.

«Санктъ-Петербургъ Опера» – один из ведущих театров в Петербурге. Каждая его постановка – яркое художественное событие в жизни нашего города. Такие центры культуры и творчества необходимо развивать», – заявил Александр Беглов.

На встрече было принято решение подобрать альтернативные помещения, которые театр сможет использовать в качестве второй сценической площадки.

Художественный руководитель театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрий Александров, в свою очередь, пригласил губернатора на премьеру оперы Беллини «Норма».

«Мы продолжаем знакомить нашего зрителя с редко исполняемыми шедеврами мировой классики. Эта опера – образец виртуозного пения. Заглавная женская партия – одна из самых трудных в репертуаре сопрано. В разное время в ней блистали Мария Каллас и Монтсеррат Кабалье. Будем рады видеть Вас в зрительном зале», – сказал Юрий Александров.

В пресс-службе отмечают, что Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» создан в 1987 году. В его репертуаре представлены все жанры оперного искусства – от комической оперы и классической оперетты до музыкальной драмы. Ставятся и произведения современных авторов.