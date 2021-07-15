Жители Кудрово и юга Петербурга жалуются на едкий запах по ночам

Местные жители сообщили, что начали чувствовать неприятный запах еще осенью 2020 года. Едкий запах гари, похожий на горелый кофе, распространяется в Рыбацком, Кудрово, Уткиной заводи. Из-за этого горожане не могут открыть окна в жару, а также спокойно спать.

На предприятии жалобы называют ложными, а контролирующие органы разводят руками: вредных веществ в воздухе не обнаружено, сообщает «Фонтанка».

Источником запаха жители считают именно завод «Орими», поскольку воздух стал неприятным сразу после его запуска в конце 2019 года.

«Сам запах гари я начал ощущать в прошлом 2020 году и на тот момент его появление было абсолютно хаотичным. Он мог появиться как и вечером, так и днём. Периодически он исчезал на несколько дней и ситуация затихала. Но, начиная с 2021 года, запах гари появляется каждую ночь и продолжает оставаться в воздухе до 10–11 утра. С приходом жары в Петербург запах стал просто отравляющим. Просыпаясь утром, вместо свежего и прохладного воздуха, мы ощущаем удушливый, концентрированный, невыносимый запах гари, которым просто невозможно дышать», — рассказал житель Русановской улицы в Уткиной Заводи Антон Колягин «Фонтанке».

В «Орими» отрицают существование проблемы и считают жалобы информационной атакой.

«У нас есть достаточно оснований считать эту ситуацию целенаправленной спланированной информационной атакой, направленной на усиление социальной напряженности в регионе», — заявили в компании.

Компания «Орими» – один из крупнейших производителей чая и кофе в России. В год она выпускает 95 000 тонн продукции под брендами «Принцесса Нури», Tess, Greenfield, «Жокей» и Jardin.