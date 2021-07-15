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В Петербурге планируют ограничить дорожное движение

Информацию о планируемых ограничениях дорожного движения в Петербурге с 16 по 17 июля опубликовал ГАТИ на официальном сайте.

  • Фото: Shutterstock.com

     

  • С 16 по 23 июля закрывается направление движения транспорта по проспекту Энгельса от улицы Асафьева к проспекту Просвещения и по улице Асафьева от улицы Композиторов к проспекту Энгельса.

    Маршрут Объезда: пр. Энгельса – ул. Асафьева – ул. Композиторов – ул. Хошимина – пр. Просвещения

  • С 17 по 30 движение транспорта будет ограничено по Выборгскому шоссе от проспекта Луначарского до проспекта Энгельса.
  • С 17 по 30 июля – по проспекту Обуховской Обороны от Володарского моста до Фарфоровской улицы.

  • С 17 по 30 июля – по Выборгскому шоссе у дома 449 в поселке Парголово.

Напоминаем о том, что стоит планировать маршруты заранее, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

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