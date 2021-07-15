В Петербурге планируют ограничить дорожное движение

С 16 по 23 июля закрывается направление движения транспорта по проспекту Энгельса от улицы Асафьева к проспекту Просвещения и по улице Асафьева от улицы Композиторов к проспекту Энгельса.

Маршрут Объезда: пр. Энгельса – ул. Асафьева – ул. Композиторов – ул. Хошимина – пр. Просвещения