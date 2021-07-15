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Петербург вошел в число регионов, где допустимы мероприятия до 1 тыс. участников

Петербург вошел в число регионов, которые в соответствии с новыми критериями Роспотребнадзора могут проводить массовые мероприятия с участием от 500 до 1 тыс. человек.

  • Фото: Shutterstock.com

     

Как сообщает ТАСС, всего таких регионов стало 17. Однако всем требованиям для проведения массовых мероприятий до 3 тыс. участников сейчас не отвечает ни один из них.

В соответствии с опубликованным 12 июля постановлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой готовность регионов к проведению массовых мероприятий оценивается по трем показателям –значению коэффициента распространения инфекции, темпам роста заболеваемости и охвату тестированием.

Для того, чтобы в регионе стали допустимы мероприятия на тысячу человек, коэффициент должен быть меньше или равен 1, а темпы прироста заболеваемости – не превышать 10 процентов. Число таких регионов увеличилось с 14 до 17.

Мероприятия на 1-3 тыс. участников разрешили там, где коэффициент не превышает 0,8, а темпы роста заболеваемости – 5 процентов.

Больше 3 тыс. человек можно собирать на мероприятия, если заболеваемость снижается, а коэффициент равен или меньше 0,5.

Более того, в обоих случаях в регионе должны ежедневно проводить как минимум 200 тестов на COVID-19 на каждые 100 тыс. жителей. Всем трем требованиям сейчас не отвечает ни один регион.

Регионы, которые в соответствии с новыми критериями Роспотребнадзора могут проводить массовые мероприятия с участием от 500 до 1 тыс. человек:

  •  Москва,
  • Подмосковье,
  • Владимирская,
  • Кировская,
  • Мурманская,
  • Орловская,
  • Смоленская,
  • Тульская области.
  • Горный Алтай,
  • Бурятия,
  • Карелия
  • Забайкалье.

При этом в список, помимо Петербурга, также вошли Брянская, Вологодская, Магаданская области и Марий Эл.

 

 

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