В Петербурге зафиксирован резкий всплеск церкариоза

Жители Петербурга стали чаще жаловаться на церкариоз, или «зуд купальщика». Это заболевание, возникающее преимущественно у тех, кто игнорирует запрещающие знаки и купается в водоемах с застоявшейся водой.
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Фото: David Bokuchava/Shutterstock
Церкариоз – серьезное заболевание. При массивном поражении уже в первые полчаса кожа краснеет, чешется и отекает, на ее поверхности появляются узелки, а также повышается температура.
Выраженные симптомы через 7 дней исчезают, но пигментация остается до трех недель.
Многие игнорируют возможность заражения, продолжают купаться и не подозревают об опасности, которую им подготовили утки.
«Водоплавающие птицы являются природным резервуаром взрослых паразитов, которые обитают у них в печени и кровеносных сосудах», – передает телеканал «Санкт-Петербург» слова врача-инфекциониста.
При появлении симптомов важно не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту.
Инфекционисты и дерматологи призывают соблюдать ряд правил, чтобы избежать неприятного заболевания:
- купаться на оборудованных пляжах на глубине не менее метра,
- избегать замкнутых водоемов,
- находиться в воде не больше 10 минут,
- не ходить по прибрежной растительности и не подкармливать водоплавающих птиц.
Врач-инфекционист Елена Акименко также отмечает, что при появлении симптомов и до визита к дерматологу можно принять антигистаминный препарат, при повышении температуры – жаропонижающий, а также средства, обладающие противозудным эффектом.
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