В Петербурге зафиксирован резкий всплеск церкариоза

Церкариоз – серьезное заболевание. При массивном поражении уже в первые полчаса кожа краснеет, чешется и отекает, на ее поверхности появляются узелки, а также повышается температура.

Выраженные симптомы через 7 дней исчезают, но пигментация остается до трех недель.

Многие игнорируют возможность заражения, продолжают купаться и не подозревают об опасности, которую им подготовили утки.

«Водоплавающие птицы являются природным резервуаром взрослых паразитов, которые обитают у них в печени и кровеносных сосудах», – передает телеканал «Санкт-Петербург» слова врача-инфекциониста.

При появлении симптомов важно не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту.

Инфекционисты и дерматологи призывают соблюдать ряд правил, чтобы избежать неприятного заболевания:

купаться на оборудованных пляжах на глубине не менее метра,

избегать замкнутых водоемов,

находиться в воде не больше 10 минут,

не ходить по прибрежной растительности и не подкармливать водоплавающих птиц.

Врач-инфекционист Елена Акименко также отмечает, что при появлении симптомов и до визита к дерматологу можно принять антигистаминный препарат, при повышении температуры – жаропонижающий, а также средства, обладающие противозудным эффектом.