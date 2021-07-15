Кратковременные дожди и грозы не в силах сбить жару в Петербурге

Условия погоды в Петербурге будут формироваться разрушающимся антициклоном. Днём термометры покажут +31…+33°, по области ожидается +29…+34°. При переменной облачности во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы, но на жару они не повлияют, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Ветер западный, северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

Синоптик отмечает, что и в последующие дни в Петербурге возможны кратковременные дожди, грозы.

В пятницу ожидается +30…+32°, в субботу – +27…+29°, в воскресенье около +30.

Ранее Росприроднадзор предупредил, что из-за аномальной жары в Петербурге в Неве могут произойти массовая смерть рыб, а также цветение сине-зеленых водорослей.