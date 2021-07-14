На фасаде богодельни в Петербурге обнаружили старинную мозаику — она сделана в 1905 году

Промальпинист обнаружил на фасаде Елизаветинской богадельни Елисеевых на Васильевском острове мозаику с изображением святых Захарии и Елизаветы. Она была закрашена примерно в 1920-х годах. Об этом рассказала участница краеведческого объединения «Гэнгъ» Ксения Сидорина Instagram.
Как пишет Сидорина, изображение святых Захарии и Елизаветы появилось там в 1905 году, а в 1920-х его закрасили. Она показала в Instagram кадры после расчистки фасада, однако это еще не конечный результат. Также объединение «Гэнгъ» ищет промальпинистов, которые могут помочь и работать на высоте.
Ранее при реставрации интерьера церкви святой Великомученицы Екатерины в северо-восточной башне Смольного монастыря нашли лик Богородицы на золотом фоне. А в Петроградском районе Петербурга обнаружили дореволюционное мощение. Его нашли во время вскрытия асфальта в рамках работ по замене покрытия на плитку.
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