На фасаде богодельни в Петербурге обнаружили старинную мозаику — она сделана в 1905 году

Как пишет Сидорина, изображение святых Захарии и Елизаветы появилось там в 1905 году, а в 1920-х его закрасили. Она показала в Instagram кадры после расчистки фасада, однако это еще не конечный результат. Также объединение «Гэнгъ» ищет промальпинистов, которые могут помочь и работать на высоте.