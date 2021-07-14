Теперь официально: сериал «Локи» продлили на второй сезон

Второму сезону сериала «Локи» быть! О его продлении стало известно после выхода заключительной серии первого сезона. Компания Marvel сообщила об этом в своем фирменном стиле — в сцене после титров появилось досье персонажа со штампом «Локи вернется во втором сезоне».
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Кадр из сериала «Локи»
Слухи о продолжении нового проекта Marvel ходили и раньше. В частности, еще зимой 2021 года издание Deadline писало о том, что второй сезон «Локи» находится в работе, а сценарием вновь займется Майкл Уолдрон. Пока что «Локи» — первый сериал Marvel Studios, получивший второй сезон.
Напомним, Первая серия «Локи» вышла 9 июня 2021 на платформе Disney+. По сюжету, сводный брат Тора и бог хитрости попадает в таинственную организацию «Управление временными изменениями» и… начинает управлять временными изменениями! Путешествуя во времени и пространстве, конечно. Посмотрите трейлер, если еще не видели!
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