Теперь официально: сериал «Локи» продлили на второй сезон

Слухи о продолжении нового проекта Marvel ходили и раньше. В частности, еще зимой 2021 года издание Deadline писало о том, что второй сезон «Локи» находится в работе, а сценарием вновь займется Майкл Уолдрон. Пока что «Локи» — первый сериал Marvel Studios, получивший второй сезон.